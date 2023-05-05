وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمعرض البناء والتشييد السادس 2023

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها في معرض البناء والتشييد السادس 2023 و المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 6-8 مايو من الشهر الجاري ، حيث صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن قطاع التسويق بالوزارة ينفذ استراتيجية واضحة في مجال الترويج للمنتجات المدنية وفقا لتوجيهات الوزير، مشيرا إلي مشاركة الوزارة في معرض البناء والتشييد السادس 2023.

وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة فى المعارض الدولية للحفاظ على التواجد و الريادة التصنيعية لشركات وزارة الإنتاج الحربي.

حيث تشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) و شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بالعديد من المنتجات المدنية التى تساهم في عمليات البناء و التشييد و منها ( لمبات الليد – كشافات – ألواح الطاقة الشمسية- ألواح كلادينج) .



و من الجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى للمشاركة فى العديد من المعارض المختلفة لعرض أحدث ما توصلت إليه من تطور في تكنولوجيات التصنيع المستحدثة و التى تعمل على خدمة القطاع المدني ، فوزارة الإنتاج الحربي تسخر فائض طاقتها الإنتاجية لخدمة المجتمع المدني، كما تساهم في العديد من المشروعات التنموية بالدولة لخدمة خطة التنمية المستدامة 2030.