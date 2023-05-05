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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركزية للإرشاد الزراعي تتابع حصاد القمح وتستعد للمحاصيل الصيفية

صدى البلد

أكد دكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، أنه تتم متابعة حصاد القمح والتوريد، وكذلك حصاد الحقول الإرشادية غير مسبوقة في عددها هذا العام من خلال التواجد الميداني  والوسائل الإرشادية الأخرى من الندوات الحقلية وأيام الحصاد بالاشتراك مع الزملاء الباحثين والنشرات الإرشادية التي تحث المزارعين على توريد القمح. 


وأضاف أنه جار العمل على المحاصيل الصيفية حيث نفذت الإدارة المركزية دورات إرشادية على القطن وتحميل القطن مع السمسم وعلي مكافحة حشائش المحاصيل الصيفية الذرة والأرز وفول الصويا والقطن ودورات على محصول الفاصوليا و فول الصويا و فول الصويا محمل مع المحاصيل الأخرى وعلى القصب، وعلى الذرة و مكافحة دودة الحشد الخريفية في المحافظات وجاري اختيار الحقول الإرشادية الذرة والأرز، وتنفيذ خلال هذا الشهر( مايو) دورات عن استخدام مخلفات المحاصيل الصيفية لتغذية الحيوانات ولتحسين خصائص التربة و تنمية المرأة الريفية لصناعة (الزبادي والجبن والخضروات والمربات)، كذلك دورات  لمحصول الفراولة ولمحصول الطماطم  ولمحصول المانجو ولمحصول السمسم ودوار الشمس وفول السوداني.

 

وأشار إلى أنه تم التخطيط لهذه الدورات من خلال إدارة البرامج بالإدارة المركزية للإرشاد لتنفيذها في جميع المحافظات في المراكز الإرشادية والإدارات الزراعية.

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