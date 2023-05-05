شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه.. اعرف الفئات المستهدفة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه والتى تتضمن عدد من الفئات المستحقة للمعاش وهم الأرملة، والزوج، والأبناء، البنات والوالدين، والإخوة والأخوات وذلك وفق قانون التأمينات.



شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- بالنسبة لاستحقاق المعاش للأرملة يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.



- يشترط لاستحقاق الأرامل لمعاش المتوفي ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- يشترط لاستحقاق معاش المتوفي بالنسبة للابن حيث يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط التي تتمضن ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

- يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

- تتضمن الفئات المستحقة للمعاش الوالدان ويستحقان المعاش بدون شروط.

- ومن بين الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الإخوة والأخوات حيث يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات.

فئات استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

وبالنسبة للفئات التي تستحق الحصو على المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، تتضمن مايلي

- تشمل الفئات المستحقة ل المعاش الأرملة

- تشمل فئات استحقاق المعاش الزوج

- وتتضمن الفئات الأبناء والبنات

- تشمل الفئات الوالدين

- تتضمن أيضا الإخوة والأخوات

كيفية حساب معاش المتوفي

- الأرملة فقط فإنها تحصل على 3/4 المعاش أي بنسبة 75%.

- أما فى حالة وجود أرملة وولد واحد أو أكثر تحصل الأرملة على 50% معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.