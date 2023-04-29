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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر وقف المعاش بقانون التأمينات الجديد.. وهذه شروط الجمع والزيادة

قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من القوانين الهامة التي خرجت للنور، وذلك لكبر حجم المستفيدين منه والبالغ عددهم لما يقارب 11 مليون مواطن، حيث حمل عدد وافر لهم من المزايا والمعلومات الهامة التي تضمن الحفاظ على حقوقهم.

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أوضح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعض الأمور التي قد يغفل عنها العديد من أصحاب المعاشات، والتي تؤدي في النهاية إلى وقف معاشه دون ان يدري، وهو ما سنوضحه في صدد السطور التالية.

وقف المعاش بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد


أوضح قانون التأمينات والمعاشات، حالتين يتم بسببهما وقف المعاشات لأصحابها وذلك وفقا لقانون التامينات والمعاشات وهم:

- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات الجمع بين معاشين 
 

حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات الجمع بين معاشين حيث نص على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

 ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

 حالات زيادة المعاشات

 

حدد قانون التامينات والمعاشات الجديد حالات لزيادة المعاشات وتحسينها، وهم العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم من الأبناء والزوجات والمطلقات بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على أي معاش لأي من الأسباب، والعاملون السابقون لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية .

شروط زيادة المعاشات بقانون التأمينات الجديد

 

- استخراج  نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل  أو مكتب التأمينات
- التحويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل
- اجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب طلب زيادة المعاشات . 
- عرض نموذج طلب زيادة المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لإصدار قرار بشأن زيادة المعاشات.

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