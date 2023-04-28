الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو وهذه الفئات محرومة من الزيادة

يبحث أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاش شهر مايو 2023، حيث تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات، الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، بداية من يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، فيما تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، متابعة صرف معاشات أبريل 2023، لأصحاب المعاشات والمستحقين وأسرهم متضمنة الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حالات وقف أو إلغاء المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالتين يتم بسببهما وقف المعاشات هما:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

كما حدد القانون حالات قطع أو إلغاء المعاش كالتالي:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

كما حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقين للمعاش وهم:

1- الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

2- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر أبريل الجاري، والتي يجري صرفها عبر ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات ومنافذ شركة فوري.

ونوهت التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه تمّ صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% في أول شهر أبريل 2023، بتكلفة بلغ قدرها 55 مليار جنية سنوياً بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لافتة إلى أن "تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو".وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنّه جارٍ الانتهاء من عناصر مشروع تطوير بيئة العمل، وتدريب عناصر وكوادر الهيئة.

وقال إنّ منظومة التحول الرقمي تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والتي تعمل على تحقق منظومة عمل موحدة، إضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصة.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، كما أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة يصل إلى حوالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية بلغت نحو 55 مليار جنيه سنويًا.

وتوجد عدة طرق لصرف المعاشات من بينها:

صرف المعاش من خلال ماكينات الصرافة الآلي لجميع البنوك ومكاتب البريد.

صرف المعاش من خلال منافذ شركة فوري.

من خلال استخدامات المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش.

يسمح بتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية ويمكن استخدامها كالآتي:

إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، مثل "السحب النقدي والتحويل".

سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

حالات استحقاق المعاش للمواطن

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات، يستحق المعاش في الحالات الآتية: