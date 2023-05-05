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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الغردقة أعلى تسجيل.. نشاط ملحوظ في حركة الركاب بالمطارات المصرية خلال أبريل| بالأرقام

المطارات المصرية
المطارات المصرية

أعلنت الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، إجمالي نشاط الحركة الجوية بأهم المطارات المصرية الداخلية، خلال شهر أبريل 2023، والتي حققت قرابة إجمالي عدد 2 مليون راكب، وإجمالي أكثر من 14 ألف حركة طائرات.

وبحسب القائمة التي أصدرتها، الشركة المصرية للمطارات، سجل مطار الغردقة الدولي أعلى المطارات المصرية الداخلية حركة للركاب خلال شهر أبريل بإجمالي 855.732 راكبا وعدد 5.769 حركة طائرات، فيما سجل مطار سفنكس الدولي وهو أحدث المطارات المصرية المنضمة للتشغيل أقل حركة تشغيل، بإجمالي عدد 8.211 راكبا و111 حركة طائرات.

وجاء مطار شرم الشيخ الدولي، في المرتبة الثانية من إجمالي عدد الركاب، بعد مطار الغردقة، حيث سجل إجمالي عدد 536.181 راكبا و3.860 حركة طائرات. وسجل مطار برج العرب الدولي إجمالي حركة ركاب تصل إلى 150.600 راكب، وإجمالي 1.393 حركة طائرات.

فيما سجل مطار الأقصر الدولي، إجمالي عدد 149.745 راكبا و1.504 حركة طائرات، وسجل مطار أسوان الدولي إجمالي عدد 107.841 راكبا و1.058 حركة طائرات.

أما مطار سوهاج الدولي، سجل إجمالي عدد 47.990 راكبا و394 حركة طائرات، فيما سجل مطار أسيوط الدولي إجمالي عدد 29.994 راكبا و251 حركة طائرات.

المطارات المصرية 
المطارات المصرية مطار الغردقة مطار سفنكس مطار شرم الشيخ

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