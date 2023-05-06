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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حفلة ذهب.. 7 محاولات تهريب لسبائك في مطار القاهرة بحوزة مسافرين|صور

رجال الجمارك بمطار
رجال الجمارك بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي 7 ركاب اخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة، وذلك اثناء عمل  الادارة الأولى بمبني الركاب رقم ١ برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الادارة بالانابة في وردية الصباح الخميس.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من أبها تم ضبط راكب مصري أخفي ٤ سبائك داخل لاب توب وتابلت اثنين بوزن ٢٣٠ جرام واثنين بوزن ٢٠٠ جرام باجمالي ٤٣٠ جرام، تم الضبط بواسطة كل من اشرف عبد الحميد ابو الفضل رئيس قسم اللجنة الجمركية و ميار الزناقيري مأمور الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة و حسام محمد سليمان في التفتيش اليدوي بإشراف احمد عاطف مدير الحركة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط فلاي ايجيبت القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته ٤ سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٣٣٢ جرام منهم اثنان علي شكل فيزا كارت لاحد البنوك بوزن ٥٠ جرام لكل واحدة و اثنان بوزن ١١٦ جرام لكل واحدة اخفاهم في جيوبه وعلي جسده تم الضبط بواسطة كل من اشرف ابو الفضل من اللجنة الجمركية و كل من حسام سليمان ومحمد حسن عبد الوهاب مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي باشراف اكرامي أحمد مدير الحركة.

اما الحالة الثالثة فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران فلاي ايجيبت ايضا حيث تم ضبط راكب مصري ثالث بحوزته ٧ سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٤٢٦ جرام منهم سبيكة داخل الحقيبة و ٦ سبائك اخفاهم علي جسده، تم الضبط بواسطة اشرف ابو الفضل وكل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة و محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و محمد سالم وخالد عبد الرحمن في التفتيش الذاتي.

والحالة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة السابقة حيث تم ضبط راكب مصري ايضا بحوزته ٤ سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٣٦٣ جرام اخفاهم الراكب علي جسده، تم الضبط بواسطة اشرف ابو الفضل وكل من محمد حسن عبد الوهاب و حسام سليمان في التفتيش الذاتي بإشراف اكرامي احمد مدير الحركة.

والحالة الخامسة، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط العربية القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري ايضا بحوزته ٤ سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٤٠٠ جرام اخفاهم الراكب داخل الحذاء الخاص به، تم الضبط بواسطة اشرف عبد الحميد وكل من محمد حسين محمود و محمد سالم محمد مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي بإشراف اكرامي احمد.
شارك في الضبط كل من هاني احمد عفيفي و حسام صقر مامورا الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم بادارة الفحص بالأشعة وعلي فهمي من إدارة الامن الجمركي.

الحالة السادسة، اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، حاولت الراكبة الاسراع بالخروج من الدائرة الجمركية.

قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من ميار الزناقيري مأمور الجمرك و فاطمة فاروق رئيس القسم بتفتيش الراكبة ذاتيا مما اسفر عن ضبط ٨ سبائك ذهبية احجام مختلفة، ملفوفين داخل "شال" موضوع في حقيبة يد الراكبة، قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد عبد الواحد و مصطفي حسن و مصطفي صادق و محمود عباس و عماد صلاح مأمير الجمرك تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها كيلو و٨٠٠ جرام.


أما الحالة السابعة والاخيرة، اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و أحمد علي الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل حقيبة الراكب.

قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٥ سبائك ذهبية اخفاهم الراكب في جيوب بنطلون بالحقيبة بعدما لفهم باوراق كربون، قام محمود عبد النبي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمود عبد المطلب و مصطفي حامد و احمد حمدي عبد العال و محمد جمال مآمير الجمرك لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٥ سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٤٣١ جرام.

تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

مطار القاهرة سبائك ذهبية جمارك

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