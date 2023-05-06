نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

قرر الجهاز الطبي للنادي الاهلي نقل محمود متولي لاعب الفريق الاول إلى أحد المستشفيات بمدينة أبو ظبي لعمل أشعة على المخ للتأكد من حجم إصابته والاطمئنان عليه.

وتعرض محمود متولي مدافع النادي الأهلي لحالة إغماء بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز مباشرة في كأس السوبر المصري.

وسقط متولي أرضا بعد صافرة محمود البنا، وبعد تدخل الطاقم الطبي بدقائق استطاع متولي أن يقف على قدميه مرة أخرى.



وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.