أول تعليق من كهربا عقب الفوز بالسوبر على حساب بيراميدز

قال محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الاهلي إن، العودة لمستوى قوي في الملعب كان بدعم كبير من أسرته والجهاز الفني واللاعبين بالنادي الأهلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج اللعيب: إن شاء الله أقدم أفضل ما عندي لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق البطولات، وبحمد ربنا على مكسب النهارده وبشكر الجمهور على التشجيع.

وصرح كهربا، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز: "احنا فُزنا النهادره بجهد وتعب اللاعبين، وأنا الحمد الحمد لله ربنا كافئني على تعبي الفترة اللي فاتت كلها".

وتابع: "كنت واثق من نفسي جدًّا وبأهلي واللاعيبة والجهاز الفني رجعت أقوى من الأول، والأهلي ده بيتي وجددت سنتين وهفضل في النادي الأهلي لحد ما أموت".

توج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالة عشر في تاريخه بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في النسخة رقم 20 من البطولة.