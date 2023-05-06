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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجفاف في إسبانيا يدفع أسعار زيت الزيتون إلى أعلى مستوى له في 26 عامًا

صدى البلد

وصلت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية، وذلك بسبب الجفاف الذي طال أمده في أكبر منتج في إسبانيا - ومن المتوقع أن تستمر الأسعار المرتفعة لبعض الوقت.

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغت أسعار زيت الزيتون العالمية 5989.8 دولارًا للطن المتري، مسجلة أعلى مستوى لها في 26 عامًا.

وقال كايل هولاند محلل البذور الزيتية والزيوت النباتية في Mintec، إن الأسعار المرتفعة يمكن أن تستمر "لبعض الوقت في المستقبل".

الطقس السيئ في إسبانيا ، ولا سيما فترة الجفاف الطويلة ، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
وقال هولاند: "القضايا التي تسهم في اتجاه الأسعار نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق هي سوء الأحوال الجوية إلى حد كبير وفترة نمو شديدة الجفاف في معظم مناطق البحر الأبيض المتوسط، ولكن الأهم من ذلك في إسبانيا، التي تعد منتجًا ومصدرًا رئيسيًا لزيت الزيتون".

وقال إنه نتيجة لظروف الطقس "السيئة للغاية"، أدى موسم قطف الزيتون في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى فبراير/شباط إلى انخفاض بنسبة 50% عن الإنتاج المعتاد، مما أدى إلى تقلص العرض العالمي ودفع الأسعار إلى الأعلى.

وقال "إن الظروف الجوية السيئة للغاية تعني أن ... أسبانيا أنتجت محصول زيت الزيتون بحوالي 630 ألف طن متري، بانخفاض من 1.4 إلى 1.5 مليون طن متري".

تنمو أشجار الزيتون في المناخات الدافئة والجافة، وتتراوح درجة الحرارة المثلى من 60 إلى 80 درجة فهرنهايت.

شهدت إسبانيا نوبة من الطقس "الجاف جدًا" في مارس/آذار، حيث سجلت 36% فقط من متوسط هطول الأمطار الشهري، وفقًا لوزارة التحول البيئي في البلاد. شهدت البلاد 36 شهرًا متتاليًا من هطول الأمطار دون المتوسط.

وإذا لم يتحسن الطقس، فقد يواجه الحصاد القادم عائدًا أسوأ.

قال ديفيد فالموربيدا رئيس جمعية زيت الزيتون الأسترالية لـ CNBC: "يبدو أن الجفاف المستمر في أوروبا، والأهم من ذلك في أكبر منطقة منتجة لزيت الزيتون في إسبانيا، تسبب في نقص المعروض العالمي من زيت الزيتون".

تضع ضغوط الطلب مزيدًا من الضغط على سلاسل التوريد التي تواجه تحديات بالفعل.

قال فالموربيدا إن الطلب على زيت الزيتون كان قوياً في السنوات الأخيرة - فقد ارتفعت الأسعار منذ عام 2020 لأن المستهلكين كانوا يأكلون ويطبخون في المنزل في كثير من الأحيان أثناء وبعد جائحة كوفيد-19.

علاوة على ذلك، أدى نقص زيت عباد الشمس بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار.

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