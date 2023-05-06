بث مباشر .. مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

ننشر بث مباشر لفعاليات تنصيب الملك تشارلز الثالث ملك لبريطانيا، وذلك وسط حضور الالاف من المواطنين وكبار قادة العالم.

وينتظر العالم بدء مراسم تتوج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفت في 8 سبتمبر من العالم الماضي عن عمر يناهز 96 عاما.

وستقام مراسم تتوج تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر اليوم السبت، وبذلك يصبح تشارلز الملك وزوجته الملكة كاميلا رقم أربعين اللذان يتوَجان هناك منذ عام 1066.

وستشهد مراسم تتوج الملك احياء التقاليد والعادات التي تعود إلى أكثر من 1000 عام والت توارثتها العائلة الملكة في بريطانيا، وفي هذا التقرير سنعرض لكم تقاليد مراسم تتوج الملك تشارلز الثالث.

تبدأ الاحتفالات الرسمية في بريطانيا بموكب يبدأ من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر في العاصمة لندن، حيث سيسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب في الساعة السادسة صباحا.

وسوف تصطف الحشود على جانبي طريق "ذا مال" المقابل للقصر، كما سيتم توجيه الناس إلى المواقع الرسمية التي ستوضع بها شاشات عرض كبيرة لنقل الاحتفالات في متنزهات هايد بارك وجرين بارك وسانت جيمس بمجرد امتلاء جانبي الطريق.