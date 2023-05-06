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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 136 منشأة بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش


قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على 136 منشأة تبين أن 34 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 77  محضراً و سحب 40عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 803 كيلو من أغذية متنوعة و 89  لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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ادارة مراقبة الاغذية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تداول الأغذية وكيل وزارة الصحة ير صالحة للإستهلاك الآدمى محافظ الدقهلية

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