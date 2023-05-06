هارالد جامبيرلي: لدينا أحلام كثيرة مع الفريق لتحقيق طموحات الجماهير

أثنى هارالد جامبيرلي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جماهير الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جمهور الأهلي فريد من نوعه، ودائمًا ما يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات.

وقال هارالد: «مباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي، ولكن نجحنا كجهاز فني أن نضع الخطة التي توجنا بها باللقب».

وأشاد هارالد بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه جمهور فريد من نوعه وأعظم جمهور رآه في مسيرته.

واختتم هارالد تصريحاته: «الفريق سيحتفل اليوم، وبداية من الغد سنبدأ التحضير لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا. لدينا أحلام وطموحات كثيرة مع الفريق لإسعاد الجماهير مستقبلًا».