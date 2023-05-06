في ذكراها .. أزمات في حياة الراحلة ماجدة الصباحي

يوافق اليوم السبت 6 من مايو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا يوم 16 من يناير 2020.

ماجدة الصباحي وحياتها

ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصبَّاحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفًا في وزارة المواصلات.

ماجدة الصباحي وأزماتها

تعرضت الفنانة ماجدة الصباحي، فى حياتها للعديد من الأزمات ولعل أبرزها طلاقها من الفنان إيهاب نافع رغم ارتباطها بقصة حب معه، إلا أن اختلاف طريقة تفكير كل منهما، عجلت سريعا بانفصالهما، بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة، ولم تتزوج الفنانة الكبيرة بعد طلاقها منه، ليحظيا بعلاقة صداقة قوية.

وكان من بين الأزمات التى تعرضت لها أيضا، ما ذكرته بعض الصحف منذ سنوات، أنها "يهودية الديانة"، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة.

وتم دحض تلك الشائعات، بعدما نفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة، وعزز من انتشارها أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.