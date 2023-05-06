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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جالاتا سراي يتمسك بعودة مصطفى محمد ويستدعيه لمعسكر الموسم الجديد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يتمسك نادي جالاتا سراي التركي بمطالبه من نادي نانت الفرنسي، بعودة الدولي المصري مصطفى محمد لصفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته من صفوف نانت الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " fanatik " التركية، فإن إدارة نادي جالاتا سراي التركي رفضت عرض نانت الفرنسي بشأن تخفيض المقابل المادي الخاص بتفعيل شراء عقد مصطفى محمد.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي تمسكت بالحصول على 5 ملايين و750 ألف يورو للتنازل عن اللاعب.

رفض عرض نانت

كما رفضت العرض المقدم من نانت الفرنسي بسداد 3 ملايين و500 ألف يورو، مشددة على أن أوكان بورق المدير الفني للفريق التركي، يرغب في ضم مصطفى محمد، لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعيش  الدولي المصري مصطفى محمد فترة تألق مع نانت الفرنسي خلال الفترة الأخيرة وله تأثير هجومي مميز رغم مشاركته كبديل، الأمر الذي دفع النادي الفرنسي للتفاوض مع جالاتا سراي لشراء اللاعب نهائيا.

جالاتا سراي نانت الفرنسي مصطفي محمد fanatik معسكر الاعداد

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