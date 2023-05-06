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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة بالإسكندرية وسط انخفاض في درجات الحرارة

أمطار خفيفة بالإسكندرية
أمطار خفيفة بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة صباح اليوم السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود سحب بمناطق متفرقة من المحافظة.

وعقب سقوط الأمطار بدقائق، بدأت أشعة الشمس في السطوع، وتحول الجو المعتم إلى شمس ساطعة، واختفت الأمطار التي سقطت من الشوارع.

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وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

الاسكندرية الأرصاد الجوية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انخفاض في درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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