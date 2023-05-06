محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود.. صور

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقد المواقف المتعددة، اليوم السبت، إضافة لمحطات الوقود، واللقاءات المتعددة بالمواطنين بالمواقف.



والتقى محافظ كفر الشيخ، مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب قرار زيادة سعر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح 8.25 جنيه للتر فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير، وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

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