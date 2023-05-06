غداً.. «أوقاف كفر الشيخ» تفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد روينة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً، الأحد بمسجد الرحمة بقرية روينة، وذلك تحت رعاية وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ويحاضر في اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الثقافي، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ماهر الجبالي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف - فرع كفر الشيخ، وذلك تحت عنوان «نعمة الصحة .. حقيقتها وشكرها».

ويفتتح القارئ الإذاعي الكبير قطب الطويل، قارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، فعاليات الأسبوع الثقافي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ويقدم الشيخ إبراهيم صلاح خليفة، الابتهالات الدينية خلال فقرات البرنامج الثقافي.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي لمديرية أوقاف كفر الشيخ بمسجد روينة يُقام على مدار 4 أيام، وذلك بحضور كوكبة من العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، وقراء ومبتهلي الإذاعة والتلفزيون