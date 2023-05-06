عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. «أوقاف كفر الشيخ» تفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد روينة

الشيخ عطا بسيوني
الشيخ عطا بسيوني

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً، الأحد بمسجد الرحمة بقرية روينة، وذلك تحت رعاية وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

20 دقيقة تنقذ حياة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق حملة للتبرع بالدم بقرية جماجمون

تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

ويحاضر في اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الثقافي، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ماهر الجبالي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر الشريف - فرع كفر الشيخ، وذلك تحت عنوان «نعمة الصحة .. حقيقتها وشكرها».

ويفتتح القارئ الإذاعي الكبير قطب الطويل، قارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، فعاليات الأسبوع الثقافي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ويقدم الشيخ إبراهيم صلاح خليفة، الابتهالات الدينية خلال فقرات البرنامج الثقافي.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي لمديرية أوقاف كفر الشيخ بمسجد روينة يُقام على مدار 4 أيام، وذلك بحضور كوكبة من العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، وقراء ومبتهلي الإذاعة والتلفزيون 

ابراهيم الدسوقي الإبتهالات الدينية الأسبوع الثقافي الازهر الشريف الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

موضوعات متعلقة

20 دقيقة تنقذ حياة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق حملة للتبرع بالدم بقرية جماجمون

كفر الشيخ.. جهود يومية مكثفة لعمال النظافة في شوارع وميادين بيلا

شباب كفر الشيخ تدعو جميع الأعمار للمشاركة بفعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

اختتام الجلسات التدريبية لبرنامج علمني حرفة في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

وفاة شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ .. صور

توريد 59 ألفاً و934 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في مطروح

بيان مشترك.. ترحيب سعودي أمريكي بمحادثات القوات المسلحة السودانية مع ميليشيا الدعم

أفضل الذكر ليلا.. هل يجوز أن نسبح باسم مفرد من أسماء الله؟

اعرف مواصفات هواتف "بلس" الجديدة من Vivo قبل طرحها بالأسواق

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

التضامن الاجتماعي تنتهي من مرحلة سداد حجاج الجمعيات رسوم الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

اللون المفضل يكشف خبايا شخصيتك.. ما دلالات الأسود والأحمر والأخضر والأبيض؟

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ