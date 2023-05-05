عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كرم المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة والجوالات بإدارة شباب الرياض، القائد رمضان عبد الغني مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ، والمهرجان يقام ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

اختتام الجلسات التدريبية لبرنامج علمني حرفة في كفر الشيخ.. صور

وفاة شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ .. صور

من جانبه، ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور الفرق الكشفية في إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكدا أن الأنشطة الكشفية تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق.
 

كما تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي بمركز شباب المثلث وكذلك عدد من المسابقات "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة للعشائر المشاركة" بحضور أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة وانتهى المهرجان بتكريم أعضاء الفرق الكشفية، فاعليات المهرجان بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض وعبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقي النشاط الكشفي بالمديرية.

IMG-20230505-WA0089
IMG-20230505-WA0089
IMG-20230505-WA0088
IMG-20230505-WA0088
IMG-20230505-WA0086
IMG-20230505-WA0086
IMG-20230505-WA0087
IMG-20230505-WA0087
IMG-20230505-WA0085
IMG-20230505-WA0085
أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين الكوادر الشبابية المهرجان الكشفي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 1-0 والقنوات الناقلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

موضوعات متعلقة

اختتام الجلسات التدريبية لبرنامج علمني حرفة في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

وفاة شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ .. صور

توريد 59 ألفاً و934 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تخصيص 3 أرقام لتلقي شكاوي المواطنين عن السائقين المخالفين ببيلا

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم ثلاثة مديري مدارس متميزين ببرج البرلس.. صور

محافظ كفر الشيخ يطمئن على انتظام العمل بالمواقف ويلتقي بالمواطنين والسائقين.. صور

للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. جولات لرؤساء المدن بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

للمرة الـ13.. الأهلي يهزم بيراميدز بهدف ويتوج بلقب السوبر المصري

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مفاوضات الهدنة

كهربا يهدر الهدف الثاني لـ الأهلي أمام بيراميدز في السوبر المصري

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

لو موبايلك سامسونج.. ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل

فيديو

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ