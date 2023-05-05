تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

كرم المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة والجوالات بإدارة شباب الرياض، القائد رمضان عبد الغني مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ، والمهرجان يقام ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



من جانبه، ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور الفرق الكشفية في إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكدا أن الأنشطة الكشفية تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق.



كما تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي بمركز شباب المثلث وكذلك عدد من المسابقات "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة للعشائر المشاركة" بحضور أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة وانتهى المهرجان بتكريم أعضاء الفرق الكشفية، فاعليات المهرجان بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض وعبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقي النشاط الكشفي بالمديرية.

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