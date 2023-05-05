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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام الجلسات التدريبية لبرنامج علمني حرفة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت الجلسات التدريبية لبرنامج "علمني حرفة" بمركز شباب الجزيرة الخضراء بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، الذي يعكف على تدريب الشباب على تصنيع المنتجات التراثية اليدوية من خامات الطبيعة من الجريد والسعف، شارك به 25 متدرباً من أبناء القرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج أتاح تدريب الشباب على مراحل تصنيع المنتجات اليدوية التراثية مثل الكراسي والترابيزات من جريد النخل التي تباع للقرى السياحية ولأغراض الديكور الداخلي والخارجي بالمنازل.

وأضاف أن قرية الجزيرة الخضراء تشتهر بزراعة النخيل وكثرة الأيدي العاملة المتميزة في تصنيع جريد النخيل، الذي يعد في بعض الأحيان مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر بالقرية مما دفعهم إلى العمل على تطوير المنتجات لمواجهة تحديات السوق المليئة بالبدائل الصينية وغيرها.


قدم تدريب "علمني حرفة" بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ شريف الأسواق منسق المشروع بالمديرية ومحمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس ويستمر التدريب حتى يوم الجمعة القادمة بعد إتمام ورش العمل وتقديم المنتجات التي صممها المتدربون.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الجزيرة الخضراء الجلسات التدريبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المنتجات اليدوية التراثية مطوبس مركز شباب الجزيرة محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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