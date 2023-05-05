محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا مسئول المنظومة الإلكترونية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن عقدين بمركز كفرالشيخ، وعقد بمركز بلطيم، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 892 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.