عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 59 ألفاً و934 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الجمعة، بلغت 59 ألفاً و934 طن قمح بلدي.

كفر الشيخ.. تخصيص 3 أرقام لتلقي شكاوي المواطنين عن السائقين المخالفين ببيلا

للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. جولات لرؤساء المدن بكفر الشيخ

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

استلام الأقماح المحلية استلام الاقماح الاقماح المحلية البنك الزراعي المصري البنك الزراعي الدكتور علي المصيلحي بمحافظة كفر الشيخ تشكيل غرفة عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. تخصيص 3 أرقام لتلقي شكاوي المواطنين عن السائقين المخالفين ببيلا

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم ثلاثة مديري مدارس متميزين ببرج البرلس.. صور

محافظ كفر الشيخ يطمئن على انتظام العمل بالمواقف ويلتقي بالمواطنين والسائقين.. صور

للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. جولات لرؤساء المدن بكفر الشيخ

غرامات رادعة.. تعرف على عقوبات السيارات المخالفة للتعريفة الجديدة بكفر الشيخ

توريد 51 ألفاً و811 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

بعد زيادة سعر السولار.. محافظ كفر الشيخ يعلن التعريفة الجديدة لكل الخطوط

رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ تناقش تطور الخط العربي والزخارف الإسلامية| صور

ترشيحاتنا

6 محاور و3 ملفات مستبعدة.. ماذا يقدم الحوار الوطني وما أهم قضاياه؟

إيحاءات ومحتوى فاضح.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم زياد وهبة| فيديو

تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد.. لهذا السبب

الهند تعلن عن مقتل جنديين وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحي كاشمير

محاطا بالجثث.. شاهد| رئيس فاجنر ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ