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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تخصيص 3 أرقام لتلقي شكاوي المواطنين عن السائقين المخالفين ببيلا

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، استقبالها شكاوي المواطنين للإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة علي مدار الـ24 ساعة.

وأشارت الوحدة أن الأرقام التي خصصتها لتلقي شكاوي المواطنين هي «0473605600- 01095212765 - 01093178374».

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للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. جولات لرؤساء المدن بكفر الشيخ

وفي سياق متصل، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، الخميس، انتظام العمل في محطات الوقود والموقف العمومي بنطاق مركز بيلا، بعد تحريك أسعار السولار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية لكافة المواقف محطات الوقود والمواقف للتأكد من مدي الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وأجرى رئيس مدينة بيلا، جولة ميدانية للاطمئنان على انتظام العمل داخل موقف سيارات بيلا، والتأكد من التزام الجميع بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها محافظة كفر الشيخ، طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد رئيس مدينة بيلا التزام محطات الوقود بمركز بيلا بتسعيرة الوقود الجديدة، والتزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المقررة الجديدة داخل مركز بيلا، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار.

ووجه رئيس المدينة، رؤساء القري كل في نطاق قريته بمتابعة محطات الوقود، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، وتنفيذ حملات على المواقف الداخلية بالقري للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن اليوم الخميس،  عن التعريقة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

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