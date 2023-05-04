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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. جولات لرؤساء المدن بكفر الشيخ

جولات رؤساء المدن
جولات رؤساء المدن

شهدت المواقف العمومية ومواقف السرفيس، ومواقف الأرياف، جولات ميدانية لرؤساء المدن والوحدات القروية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، التي أعلن عنها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لجولات على محطات الوقود للتأكد من توفير الوقود بها، والالتزام بالسعر الذي أعلنت عنه الدولة.

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بعد زيادة سعر السولار.. محافظ كفر الشيخ يعلن التعريفة الجديدة لكل الخطوط

ووجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، لمراقبة المواقف و خطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة قيمة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار.

وكان محافظ كفر الشيخ قد اعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة  تعريفة الركوب، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

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