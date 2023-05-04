بعد زيادة سعر السولار.. محافظ كفر الشيخ يعلن التعريفة الجديدة لكل الخطوط

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة.

وكان اللواء جمال نور الدين عقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف وعدد من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ قراراً حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من اليوم، الخميس 4 مايو الجاري.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في جميع المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "خليك إيجابي" على الخط الساخن 140، ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة 0473220792.

وينشر “صدى البلد” أسعار التعريفة الجديدة.

IMG-20230504-WA0192

IMG-20230504-WA0193

IMG-20230504-WA0146

IMG-20230504-WA0147

IMG-20230504-WA0148

IMG-20230504-WA0144

IMG-20230504-WA0145

IMG-20230504-WA0142

IMG-20230504-WA0143

IMG-20230504-WA0141

IMG-20230504-WA0140