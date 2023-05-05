عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 دقيقة تنقذ حياة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق حملة للتبرع بالدم بقرية جماجمون

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

شهدت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب للتبرع بالدم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم الشكر للمتبرعين المشاركين بحملة التبرع.

كفر الشيخ.. جهود يومية مكثفة لعمال النظافة في شوارع وميادين بيلا

وفاة شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ .. صور


كما واصلت الحملة الشكر لأهالي القرية على استجابتهم للمبادرة، ولكل العاملين المشاركين في حملة التبرع ببنك دم دسوق، والتي جاءت تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وجرى تنظيم الحملة تحت إشراف الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق، والدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق.

20 دقيقة تنقذ حياة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حملة للتبرع بالدم خالد عبد الغفار وزير خالد عبد الغفار وزير الصحة محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. جهود يومية مكثفة لعمال النظافة في شوارع وميادين بيلا

شباب كفر الشيخ تدعو جميع الأعمار للمشاركة بفعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

اختتام الجلسات التدريبية لبرنامج علمني حرفة في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 3 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

وفاة شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ .. صور

توريد 59 ألفاً و934 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تخصيص 3 أرقام لتلقي شكاوي المواطنين عن السائقين المخالفين ببيلا

ترشيحاتنا

هل تقنية الفار كانت موجودة؟.. بيراميدز يهاجم حكم مباراة الأهلي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

روسيا تبدأ هجوما على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا

أخبار التعليم| قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر.. بدء التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الثلاثاء

سعر أرخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك تقدمها ميتسوبيشي .. اشتري زيرو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 6 مايو 2023 .. مزايا مالية لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ