20 دقيقة تنقذ حياة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق حملة للتبرع بالدم بقرية جماجمون

شهدت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب للتبرع بالدم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم الشكر للمتبرعين المشاركين بحملة التبرع.



كما واصلت الحملة الشكر لأهالي القرية على استجابتهم للمبادرة، ولكل العاملين المشاركين في حملة التبرع ببنك دم دسوق، والتي جاءت تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وجرى تنظيم الحملة تحت إشراف الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق، والدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق.