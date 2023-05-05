كفر الشيخ.. جهود يومية مكثفة لعمال النظافة في شوارع وميادين بيلا

يبذل عمال النظافة في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جهوداً مكثفة؛ لرفع مستوى النظافة العامة وتعزيزها في مختلف قطاعات وأحياء المدينة، من خلال تنظيف وكنس الشوارع وجمع القمامة ونقلها يومياً إلي مصنع تدوير القمامة، حفاظاً على البيئة والصحة والسلامة العامة للمواطنين.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، جهود عمال النظافة بمجلس مدينة بيلا، لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، من خلال معدات وعمال جهاز النظافة بمجلس المدينة، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتضمنت جهود عمال النظافة، رفع وتفريغ صناديق القمامة ورفع أتربة وتجمعات الشوارع والميادين، بجانب رفع اكوام القمامة من نقاط التجميع بالميادين وعدد من الشوارع، وتجميع أكياس القمامة والمخلفات اليومية من المنازل، ونقلها بالعمالة والمعدات والسيارات المعدة لذلك، إلي مصنع تدوير القمامة بالمدينة، ومازال العمل مستمر على مدار اليوم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة.