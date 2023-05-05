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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب كفر الشيخ تدعو جميع الأعمار للمشاركة بفعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدعوة لجميع الأعمار السنية لمشاركة فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" الجمعة من كل أسبوع وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في حي من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة من خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات انطلقت اليوم بحي مدرسة السلام وتضمنت أنشطة رياضية متنوعة من "مشي وجري وإيروبكس " مشيرا إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكدا أن البرنامج لاقى نجاحاً كبيراً خلال الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.
 

يقدم برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وتم اختيار المدربين "محمود سلطح ، بهاء فكري، محمد خالد، محمود فتح الله" لتدريب المشاركين بالفعاليات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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