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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجلس الشمس يكرم "بلدوزرات" الجودو أبطال أفريقيا| صور

صدى البلد

أقام  مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د. أسامة أبو زيد حفلاً لتكريم أبطال وبطلات الجودو بعد تألقهم مع المنتخب المصري في البطولة الأفريقية.

وحضر حفل التكريم من المجلس الشمساوي كلا من النائبة  آية مدني نائب رئيس النادي والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات والمحاسب مصطفى عبدالرحمن "تنزانيا" أعضاء المجلس  والمحاسب تامر علي مستشار المجلس والأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذي للنادي والكابتن أحمد عبدالله المشرف العام على النشاط الرياضي.

كما حضر الحفل اللواء إيهاب نصير رئيس منطقة القاهرة للجودو، المستشار تامر ثروت نائب رئيس منطقة القاهرة، الكابتن عزة مباشر عضو مجلس إدارة المنطقة، الكابتن هشام مصباح عضو مجلس إدارة الإتحاد، الكابتن شريف عبدالله عضو اللجنة المنظمة للبطولة إفريقيا، الكابتن أحمد صابر عضو مجلس الإتحاد الأسبق، والكابتن أحمد خليفة رئيس جهاز الجودو بنادي وادي دجلة، الكابتن هاني خليفة رئيس جهاز الجودو بنادي الطيران.

ووجه الكابتن باسم الحسيني رئيس جهاز الجودو  الشكر لمجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد والسادة الضيوف لحضورهم حفل  تكريم أبطال نادي الشمس فى البطولة الأفريقية، مضيفاً أن جودو الشمس له مكانة كبيرة فى اللعبة محليا وقاريا ودوليا منذ بدايته عام 1964.

وأضاف باسم الحسيني قائلا إن أبطال الشمس كان لهم دوراً كبيراً مع المنتخب المصري بتحقيق العديد من الميداليات المتنوعة خلال البطولة.

وأشاد د. أسامة أبو زيد بأبطال وبطلات نادي الشمس للجودو بعد تألقهم مع المنتخب المصري للبطولة الأفريقية، كما أعرب عن سعادته بتواجده وسط أسرة الجودو والسادة الضيوف موجها الشكر للاعبي ولاعبات الجودو والجهاز الفني والإداري.

وأشار أبو زيد إلى أن جودو الشمس ذو مكانة عالمية وله تاريخ مشرف وسط المنطقة، وأضاف أن جودو الشمس يمتلك أبطالا قادرون على تحقيق العديد من البطولات.

كما أشاد الكابتن أحمد خليفة رئيس جهاز الجودو بنادى وادى دجلة  بأبطال الشمس قائلاً إن النادي لديه إمكانيات فى حصد العديد من الألقاب والبطولات، والجهد  المبذول والدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الإدارة للعبة بقيادة د. أسامة أبو زيد يساعدهم على ذلك

وفي نهاية الحفل كرم أبو زيد أبطال وبطلات الجودو بعد تحقيق العديد من الميداليات المتنوعة خلال البطولة الأفريقية مع المنتخب المصري.

وجاءت أسماء لاعبين ولاعبات الشمس والمنتخب المصري كالآتي، اللاعب محمد عبده وزن فوق 100 كجم  صاحب الميدالية الذهبية فردي وفرق، واللاعب على حازم وزن 90 كجم ميدالية ذهبية فردي و عبدالرحمن عبدالغني وزن 90 كجم ذهبية  الفرق واللاعب زياد أيمن وزن 90 كجم الميدالية الذهبية فرق، واللاعب أحمد على وزن 66 كجم الميدالية الفضية فردي واللاعبة تسنيم تامر وزن 57 كجم الميدالية الذهبية فرق واللاعبة فريدة مجدى  وزن 70 كجم الميدالية الذهبية فرق واللاعبة حنين حسن وزن 70 كجم الميدالية الذهبية فرق.

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البطولة الافريقية حفل التكريم مجلس إدارة نادي الشمس النشاط الرياضى ابطال افريقيا

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