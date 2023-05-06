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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من لبنى عبد العزيز بعد اعتذارها عن رئاسة مهرجان السينما العربية

لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز

أكدت الفنانة لبنى عبد العزيز خبر اعتذارها عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية برئاسة الكاتب أيمن الحكيم والذى كان من المقرر له ان يقام فى أبريل الماضى إلا أنه قررت إدارته التأجيل.

وقالت لبنى عبد العزيز فى تصريح خاص لصدى البلد أن الخبر صحيح وقد اعتذرت عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية بسبب اختلاف فى الرؤية فقط ليس هناك أى أسباب أخرى.

 

لبنى عبد العزيز تعتذر عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية

اعتذرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن الرئاسة الشرفية للدورة الأولى من مهرجان السينما العربية المزمع إقامته في شرم الشيخ خلال العام الجاري برئاسة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

وقالت لبنى عبد العزيز، إن اختلافا في الرؤية بينها وبين إدارة المهرجان حال دون استمرارها في منصبها متمنية لفريق عمل المهرجان التوفيق في مهمتهم من أجل إقامة دورة موفقة.

المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائى "سمير فرج" ويضم فى لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، كما يضم فى هيكله التنظيمى ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامى محمد على.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان فى 29 أبريل الماضي، إلا أن إدارة المهرجان أعلنت تأجيلها نظرا لحاجتهم إلى مزيد من الوقت للتحضير.

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