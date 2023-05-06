الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بروكسي فى كأس مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وعقد أوسوريو المدير الفني ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز المعاون له، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة و تركيز خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه لديه ثقة في الجميع في تنفيذ المطلوب وبذل كل جهد لديهم خلال الوقت الحالي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة في الكأس.