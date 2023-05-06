عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بروكسي فى كأس مصر

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وعقد أوسوريو المدير الفني ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء  الجهاز المعاون له، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة و تركيز خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه لديه ثقة في الجميع في تنفيذ المطلوب وبذل كل جهد لديهم خلال الوقت الحالي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة في الكأس.

الزمالك بروكسى كأس مصر أوسوريو مدرب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

ثنائي الشباب يشاركان فى تدىيب الزمالك استعدادا لمواجهة بروكسي بـ الكأس

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ