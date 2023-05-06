الأوقاف: افتتاح ( 10 ) مساجد الجمعة المقبل

اعلنت وزاره الاوقاف افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023م، وسيتم افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها ( 8 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا منها
( 905 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.
ياتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.
والمساجد على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا
2. الرحمة – الملعب - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري
4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الشرقية
7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
8. أبو حضرة - مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. عباد الرحمن – ك 9 – مدينة أبو زنيمة
مديرية أوقاف الشرقية
2. الكبير – كفر علي عبد النبي – مركز أبو كبير