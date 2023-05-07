عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو حزب المحافظين بلندن: صلاحية الملك واسعة نظريا ومحدودة في الممارسة

الملك تشارلز
الملك تشارلز

قالت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين في لندن، إن بريطانيا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، حيث شملت دول ذات سيادة خاضة لحكمها وإراداتها.

txt

القاهرة الإخبارية: تتويج الملك تشارلز يوم تاريخي في بريطانيا

txt

أحمد موسى عن حفل تتويج تشارلز: ثروة الملك تقدر بـ 700 مليون دولار

وأضافت سامية الأطرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “الإرث بريطاني السياسي والقانوني واللغوي والثقافي منتشر على نطاق واسع، لكن هناك معارضين للملكية في بريطانيا الآن”.

 

وأشارت إلى أن صورة الملك الآن في بريطانيا قوية وتطبع على العملات والأوراق النقدية على الرغم من أن صلاحية الملك واسعة نظريا إلا آنها محدودة في الممارسة بموجب العرف القانون والسوابق التجريبية.

 

وتابعت: "يجب أن نعلم أن هناك معارضين للملكية في بريطانيا الآن، ولكن هناك قوى تؤمن بالملكية وتعتبر بريطانيا رقي وحضارة، وأن وجود الملكية نوعا من أنواع الاستقرار، يرونها رمزا للاستقرار، وللملك قيمة رمزية عالية وفقا للدستور البريطاني".

 

وأوضحت أن الملك يمارس حقوقه السيادية وفقا لمجلس رئيس الوزراء أو وزراء آخرين٫ وبالتالي فإن آليات الدولة تتصرف نيابة عن الملكية.

عضو حزب المحافظين في لندن بريطانيا بريطانيا الآن حزب المحافظين سامية الأطرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

700 جنيه في 3 شهور .. مفاجأة صادمة بشأن تخزين المصريين الذهب

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

مصدر أمني ينفي القبض على سيدة بسبب انتقاد ارتفاع الأسعار

الآلية الثلاثية: أي تصعيد بين طرفي النزاع في السودان يدمر البلد والمنطقة

30 سنة ببيع بوظا.. المتهم بتسمم 382 مواطنا يرفض الاعتراف بجريمته

جريمة تهز البحيرة| أب يخنق ابنه حتى الموت.. تفاصيل

كلاتنبرج: حسين الشحات لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في السوبر

الفنان نايم.. سوء تنظيم يتسبب في مشكلة بين الصحفيين وشيبة وعبد الباسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الرئيس؟ وموعد صرفها

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

فيديو

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ