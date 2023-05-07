عضو حزب المحافظين بلندن: صلاحية الملك واسعة نظريا ومحدودة في الممارسة

قالت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين في لندن، إن بريطانيا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، حيث شملت دول ذات سيادة خاضة لحكمها وإراداتها.

وأضافت سامية الأطرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “الإرث بريطاني السياسي والقانوني واللغوي والثقافي منتشر على نطاق واسع، لكن هناك معارضين للملكية في بريطانيا الآن”.

وأشارت إلى أن صورة الملك الآن في بريطانيا قوية وتطبع على العملات والأوراق النقدية على الرغم من أن صلاحية الملك واسعة نظريا إلا آنها محدودة في الممارسة بموجب العرف القانون والسوابق التجريبية.

وتابعت: "يجب أن نعلم أن هناك معارضين للملكية في بريطانيا الآن، ولكن هناك قوى تؤمن بالملكية وتعتبر بريطانيا رقي وحضارة، وأن وجود الملكية نوعا من أنواع الاستقرار، يرونها رمزا للاستقرار، وللملك قيمة رمزية عالية وفقا للدستور البريطاني".

وأوضحت أن الملك يمارس حقوقه السيادية وفقا لمجلس رئيس الوزراء أو وزراء آخرين٫ وبالتالي فإن آليات الدولة تتصرف نيابة عن الملكية.