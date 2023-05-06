أحمد موسى عن حفل تتويج تشارلز: ثروة الملك تقدر بـ 700 مليون دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كافة وسائل الإعلام العالمية نقلت حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لأول مرة نرى احتفالية تتويج ملك بريطانيا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الملك تشارلز كان وليا للعهد لمدة 70 عاما ، وأصبح ملكا رسميا اليوم وهو يبلغ من العمر 74 عاما ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" 30 ألف شرطي قاموا بتأمين حفل التتويج، وتم الاهتمام بكافة تفاصيل الحفل وتم التدريب على حفل التتويج لمدة 6 شهور ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ثروة الملك تقدر بـ 700 مليون دولار، مضيفا:" يتم الحديث عن 400 مليون دولار تكلفة تجديد القصر الملكي ".

