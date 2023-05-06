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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة بريطانيا تعتقل 52 شخصا خلال تتويج الملك تشارلز

اعتقال مناهضين للملك
اعتقال مناهضين للملك

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن اعتقال 52 شخصًا خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 52 شخصًا خلال مراسم تتويج الملك تشارلز، واحتجزتهم لمجموعة من الجرائم بما في ذلك الشجار، وخرق السلم والتآمر لإحداث إزعاج عام.

وأوضحت شرطة لندن في بيان أن جميع من اعتقلوا ما زالوا رهن الاحتجاز.

وجاب متظاهرون اليوم في الشوارع بشاحنة مليئة بلافتات "ليس ملكي"، بالتزامن مع تتويج تشارلز.

وشوهد الضباط وهم يعتقلون المتظاهرين قبل الموكب الملكي من قصر باكنجهام إلى دير وستمنستر، وقد حذرت الشرطة من قبل من أنها ستتعامل بحسم مع أي شخص يحاول تعطيل اليوم.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت  قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.

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