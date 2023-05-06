القاهرة الإخبارية: تتويج الملك تشارلز يوم تاريخي في بريطانيا

قالت جومانه هاشم٫ مديرة مكتب القاهرة الإخبارية في لندن٫ إن تتويج الملك تشارلز يوم تاريخي في بريطانيا لم تشهده منذ عقود.

وأضافت جومانه هاشم٫ مديرة مكتب القاهرة الإخبارية في لندن٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “تشارلز الثالث يتولى العرش في ظل تحديات عالمية ومخاطر كبيرة”.

وأشارت جومانه هاشم٫ مديرة مكتب القاهرة الإخبارية في لندن٫: “المملكة المتحدة تواجه العديد من التحديات منها الحفاظ على مستقبل الملكية والحفاظ على نسيج المجتمع فضلا عن المخاطر المستقبلية الحقيقية”.