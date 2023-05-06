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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات وراءالكواليس.. قصر باكنجهام ينشر صورًا لـ تشارلز وكاميلا خلال التتويج

الملك تشارلز والملكة
الملك تشارلز والملكة كاميلا

أصدر قصر باكنجهام مساء اليوم السبت، صورًا من وراء الكواليس لأفراد العائلة المالكة كشفت عن كل التفاصيل غير العادية لمراسم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.

 

وأظهرت الصور الرسمية، سلسلة من اللحظات الخاصة للزوجين، اللذين يرتديان ملابسهما الرسمية الكاملة في كل لقطة.

ووثقت صورة الزوجين وهما ينظران من شرفة القصر، ويلوحان لعشرات الآلاف من المشجعين المبتهجين الذين انتظروا بصبر لإلقاء نظرة عليهما.

كما أظهرت صورة أخرى آخرهم وهم يقفان كتفًا إلى كتف بينما يهيمن العرض الجوي الرائع بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق على سماء لندن.

كما استمتع الملك تشارلز والملكة كاميلا في وقت سابق بوجبة غداء متأخرة "غير رسمية" مع أسرتهما، وسيتم التقاط صور رسمية بعد ظهورهما على الشرفة مع مجموعة مختارة من كبار أفراد العائلة المالكة.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت  قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.

قصر باكنجهام الكواليس مراسم تتويج الملك تشارلز الملكة كاميلا تشارلز

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