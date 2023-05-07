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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صرف بدل البطالة للصحفيين المتعطلين عن العمل.. اليوم

صدى البلد

أعلن محمد خراجه عضو مجلس نقابة الصحفيين، أمين الصندوق ، أن اليوم الأحد سيتم صرف بدل البطالة للزملاء المتعطلين عن العمل.

وأوضح أمين صندوق نقابة الصحفيين، انه  سيتم صرف بدل البطالة للزملاء الذين صرفوا الشهر الماضي بعد الساعة الواحدة ظهرا .

وكان مجلس نقابة الصحفيين السابق برئاسة النقيب ضياء رشوان أصدر قرارا بصرف بدل البطالة للزملاء المتعطلين.

أعلن نقيب الصحفيين السابق أنه نظرا للظروف الضاغطة على الزملاء المتعطلين عن العمل والمتقدمين لصرف معاش البطالة، تقرر صرف فورى لمعاش البطالة، على أن يعرض على التشكيل الجديد لمجلس النقابة برئاسة النقيب المنتخب، وأكمل أنه تم إصدار عدد من القرارات، وهى كالآتي:

-يصرف معاش البطالة فورا لكل الزملاء الذين وردت عليهم ملاحظات من الجهات المختصة مع الزملاء الذين لم ترد عليهم أي ملاحظات، عن شهر مارس، سواء من الذين يحصلون على معاش البطالة أو المتقدمين الجدد.

- ستتواصل متابعة الجهات المختصة التي تم إرسال كشوف الزملاء المتظلمين والزملاء المتقدمين الجدد، لإرسال ملاحظاتها عليها في أسرع وقت ممكن.

- يستمر صرف معاش البطالة للزملاء المذكورين في البند الأول من هذا القرار، لحين حسم أوضاعهم بورود ملاحظات الجهات المختصة.

شروط معاش البطالة 

 في حالة ورود ملاحظات نهائية من هذه الجهات المختصة تفيد بعدم انطباق شروط معاش البطالة على أي من الزملاء بعد حصوله عليه، يتم ترتيب طريقة خصمه بالتقسيط من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، وفق ما يقرر مجلس النقابة بتشكيله الجديد.

نقابة الصحفيين صرف بدل البطالة أمين صندوق نقابة الصحفيين بدل البطالة بدل

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