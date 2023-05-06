للسعادة والوطنية| مقترح برلماني لإضافة مواد جديدة للطلاب لأول مرة

تقدّمت النائبة سحر البزار، رئيسة المنتدي الدولي ‏للبرلمانيين الشباب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم بشأن تطوير المناهج.

وقالت البزار في طلبها أن بناء وطن قوي يتطلب نظام تعليم وطني قوي يتطلب نظام تعليم يبني قدرات الطالب من سن مبكرة ويعد الاستثمار في مهاراتهم استثمارًا في مستقبل الوطن وعليه فإن تجربة دولة الهند في تطوير المناهج اعتمدت على تطوير الذكاء العاطفي والتفكير النقدي وزرع النزعة الوطنية والفخر بالقومية لدولة الهند من خلال إضافة ثلاث مواد دراسية كالتالي:

1- مادة السعادة وهي متخصصة في الصحة والسلامة النفسية وتعتمد علي إعطاء وقت للتأمل

2- مادة ريادة الأعمال وتعتمد على زرع طريقة تفكير ريادة الأعمال لدعم الإبداع و خلق حلول مبتكرة

3- مادة وطنية لرفع الحس الوطني والفخر والعزة بالوطن والانتماء له منذ الطفولة

وأكملت عضو مجلس النواب:" وعليه أقترح أن تنتهج وزارة التربية والتعليم نفس النهج في إضافة الثلاث مواد بالفترة الابتدائية على أن تكون بدون درجات و تعتمد على ورش عمل وممارسة أنشطة بالمدرسة".

واستطردت :" بالإضافة إلى التأهيل لسوق العمل اقترح مشاركة وزارة التربية والتعليم القطاع الخاص من شركات و مصانع من خلال ورش عمل مع لمعرفة المهارات الشخصية والفنية والتكنولوجيا المطلوبة للوظائف المستقبلية خلال الخمسين سنة القادمة و أيضا مشاركة القطاع البنكي لعمل ورش بالمدارس لمحو الأمية المالية و و رفع الوعي بخصوص الشمول المالي".