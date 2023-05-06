برلمانية: دعم الدولة بالتوسع في البرامج التعليمية التطبيقية يخدم أهداف التنمية

قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،أن العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، من الأمور التي نوليها أهمية بمجلس النواب، مشيدة بمطالبات وزير التعليم العالي للجامعات بتوفير برامج دراسية تواكب وظائف المستقبل.



وأكدت البيومي في تصريحاتها لـ صدى البلد على ضرورة تأهيل الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وعدم فرض بعض المقررات الدراسية على الكليات النظرية التي ليس لها عائد على الطالب، ولا تفيده في شيء.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن العالم يتطور يوما بعد يوم، وبالتالي عدم ملاحقة هذا التطور يجعلنا في الخلف وراء العديد من الدول، وهو يعرقل خطوات التنمية التي تسلكها البلاد.

وأكملت أننا دعم توجهات الدولة بالتوسع في البرامج التعليمية التطبيقية يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل .