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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم ذكري ينتقد إدارة المصري: صفقات غير مفيدة وتخبط داخل النادي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

انتقد كريم ذكري لاعب المصري السابق، الأمور الإدارية في النادي البورسعيدي.

قال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من الواضح أن هناك أمور إدارية تسير بشكل خاطئ في المصري".


أضاف: "هذا ليس كامل أبو علي الذي أعرفه صفقات المصري غير مفيدة وكان مبالغا فيها للغاية".

واختتم: "محمود جاد حارس المصري المبلغ الذي انضم به مبالغ فيه".

بيان المصري لإقالة حسام حسن

أصدر مجلس ادارة النادى المصرى قرار بإقالة  حسام حسن المدير الفني للنادى وجهازه المعاون على خلفية التجاوزات  التى صدرت منهم تجاه المجلس والنادى .

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري أن القرار جاء نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير  الفني للفريق الأول ، والكابتن ابراهيم حسن  مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الاربعاء  الموافق الثالث من مايو الجاري .

وأضاف نائب رئيس المصري ان القرار جاء كذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي   ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض  أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات باقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة .

وأوضح نائب رئيس المصري ان مجلس إدارة النادي المصري  قرر بالإجماع ، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع  تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

كريم ذكري المصري حسام حسن كامل أبو علي محمود جاد

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