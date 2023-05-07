وجيه أحمد: معلول والشناوي لا يستحقان الطرد في لقاء الأهلي وبيراميدز

قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، إن محمد شريف لاعب النادي الأهلي لايستحق الطرد خلال لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء الجمعة بكأس السوبر المصري.

وأضاف وجيه أحمد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لعبة محمد شريف، لايوجد بها قوة زائدة أو لعب عنيف، ولكنه أخطأ في لعب الكرة، وهذا لايستوجب الطرد خلال اللقاء.

وشدد وجيه أحمد، قائلا: "علي معلول ومحمد الشناوي يستحقان بطاقة صفراء على تصرفهما في كأس السوبر، ولايستحقان الحصول على بطاقة حمراء، وهذه الحالات منتشرة بشدة في الملاعب الأوروبية والحكم يشهر فقط البطاقات الصفراء".