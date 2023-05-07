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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكتوبة على ورقة.. تصرف غريب للملك تشارلز أثناء التتويج

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

انتقد بعض رواد مواقع التواصل استخدام الملك تشارلز لبطاقات خاصة مكتوب بها “أثناء حفل التتويج كملك لبريطانيا في وستمنستر آبي”.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لاحظ المتابعون تصرفات أخرى من الملك، أبرزها التعليق والتوقف المستمر لمراسم التتويج من حين لآخر خلال اليوم الأول من الاحتفال وحلف اليمين.

والتقطت صورة للملك البريطاني البالغ من العمر 74 عامًا وهو يلقي نظرة خاطفة على أسرته وأحفاده من وقت لآخر طوال الاحتفالات.

وتناول الملك بطاقات صغيرة قرأ منها ثلاثة جمل، والتي حصدت تعليقات صادمة على موقع تويتر، حيث غرد أحدهم “كان لديك العمر كله لحفظ تلك الكلمات يا صديقي”. 
 

وأضافت ثانية: “كل أطفال المسرح الذين أعرفهم يمكنهم القيام بهذا الحفل بأكمله بدون كل بطاقات الترقيم هذه”.

وأضاف أحد المتابعين: “كيف يحتاج تشارلز إلى بطاقات ليقرأ منها.. لقد كان لديك 74 عامًا للتدرب”.

ولم يكن الملك وحده هو الذي بدا أنه يحتاج إلى القليل من الدعم، حيث رأى أمير ويلز ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي يلقي نظرة خاطفة على اللافتات أيضًا.

الملك تشارلز رواد مواقع التواصل حفل التتويج

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