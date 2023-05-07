صحف الكويت .. مصر ترحب بانطلاق المباحثات بين الأطراف السودانية.. وقتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مركز تجاري في تكساس

السيسي عن القضية الفلسطينية: السلام العادل والشامل يفتح آفاقاً جديدة في المنطقة

أوكرانيا تعلن مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية

أطباء السودان: 479 قتيلا و2518 جريحا منذ بدء الاشتباكات

تركيا تقرر نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع بالسودان

موسكو تتهم أمريكا وأوكرانيا باستهدف كاتب روسي مؤيد للحرب



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن هناك أهمية للعمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

وذكرت صحيفة "الراي" أن وزارة الخارجية المصرية أعربت عن ترحيبها ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار، قائلة إنها "تتطلع أن تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن لجنة أطباء السودان أعلنت ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى 479 وإصابة 2518 آخرين بعد 21 يوما من الاشتباكات المسلحة.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن أن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار على سيارة السفير التركي، حيث قال: "مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتًا إلى بورتسودان لأسباب أمنية".

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله إنه يرحب "بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم". وقال إنه يأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع الجاري في مدينة جدة إلى "إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية" وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، مضيفًا أن استضافة الحوار السوداني يأتي "نتاج تكاتف دولي وتمت بجهود حثيثة" مع أميركا وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية.

دوليًا، ذكرت "الراي" أن مسلحا فتح النار السبت داخل مركز تجاري شمال دالاس في ولاية تكساس ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى وتسعة جرحى على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفيات، مشيرةً إلى أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم الخمس سنوات

وقالت "القبس" إن ستة أوكرانيين قتلوا بنيران روسية السبت بينما كانوا يشاركون في عملية لنزع الألغام في منطقة خيرسون جنوب البلاد، حسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلن أن واشنطن وكييف مسؤولتان بشكل أساسي عن الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد الكاتب ورئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" زاخار بريليبين.

وجاء في بيان الوزارة، السبت: "المسؤولية عن هذا العمل وغيره من الأعمال الإرهابية لا تقع على عاتق السلطات الأوكرانية فحسب، بل على رعاتها الغربيين، وفي المقام الأول على الولايات المتحدة، التي عززت جهودها منذ الانقلاب في فبراير 2014 بمشروع مناهض لروسيا ومتورط في النازية الجديدة في أوكرانيا".