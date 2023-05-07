انخفاض ودائع البنوك التجارية الأمريكية لأقل مستوى في عامين

تراجعت ودائع البنوك التجارية الأمريكية لأقل مستوى في نحو عامين، وذلك وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب البيانات، تراجعت الودائع لدى البنوك التجارية الأمريكية على أساس غير معدل موسميًا بنحو 120 مليار لـ17.1 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أبريل.

وتعد تلك هي أقل المستويات المسجلة منذ يونيو 2021.

وبعد تدفقات قياسية للودائع في أعقاب انهيار البنوك الأمريكية، استقرت الودائع في أبريل.

لكن نزوح الودائع استعاد نشاطه مجددًا في النصف الأخير من الشهر الماضي، وهي فترة تشهد عادة تدفقات كبيرة من الحسابات مع اقتراب موسم الإيداع الضريبي السنوي من نهايته.

