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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

غادة نافع: حياتي متأثرة بوالدتي ومكتب إنتاج أفلام ماجدة مفتوح.. فيديو

ماجدة
ماجدة

قالت غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة "ماجدة الصباحي"، إنهم دائما كانوا يحتفلون بعيد ميلادها، وفي آخر احتفال قامت بدعوة أصدقاء والدتها في الفن، ومن ضمنهم الفنان سمير صبري، إقبال بركة وغيرهم من الأصدقاء والأقارب.

وأضافت غادة نافع خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "Cbc"، أن والدتها كانت بطبيعتها رقيقة، وفي نفس الوقت قوية وحازمة في تربيتها لها، وكانت تخاف من نظراتها عند فعل شىء خطأ.

وأشارت غادة نافع إلى أن والدتها كانت دائما تنصحها، أن تعتني بنفسها ونصائح أخرى في حياتها، 
مضيفة أنها تقلد بوالدتها في العديد من المواقف، وأنها متأثرة بها في تصرفاتها وعملها.

وتابعت مستمرة في عمل والدتها في الإنتاج، معقبة: "مكتب أفلام ماجدة مفتوح، وبفكر أعمل الفترة الجاية حاجه تناسب الشباب الفترة وتناسب مشاكلنا".

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