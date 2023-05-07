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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 24 رحلة دولية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، حسب جداول التشغيل به على مدار ساعات اليوم 24 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة.

 

وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، تسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتي وصولهم إلي الفنادق محل إقامتهم علي شواطئ مدينة مرسى علم .

 

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 5 رحلات من التشيك، و6 رحلات من  بولندا، ورحلة من سويسرا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين داخليتين من مطار القاهرة، و3 رحلات من ألمانيا.

 

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية الوافدة بداية من السبت حتي الجمعة المقبلة تصل الرحلات من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.

رحلة طيران دولية أوروبية رحلة طيران دولية رحلة طيران مطار مرسى علم الدولى مطار مرسى علم

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