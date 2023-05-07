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أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربي: نستهدف الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي،  بديوان عام الوزارة.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة مستجدات الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

 وعقب استعراض الموقف الحالي لكل جهة من الجهات التابعة وجّه الوزير بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة، إضافةً إلى أهمية الإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست على مختلف دول العالم ومنها مصر والتي فرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل.

ووجه بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة، والعمل على التوسع في تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وأصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى الباحثين والمبتكرين نظرًا للظروف الحالية وأن تعتمد المرحلة القادمة على البحوث الذاتية لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها حاليًا بالفعل داخل شركات الإنتاج الحربي إضافةً إلى إدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات ومطالب السوق.

كما وجّه الوزير "محمد صلاح" بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج وكذا تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي كيفًا وكمًا، مضيفًا "ننتوي الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة"، موضحًا أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الاجتماع على قيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير والإستفادة من طاقات وابتكارات أبناء الإنتاج الحربي والحرص على تدريبهم وتأهيلهم.

وأوضح "بكر" أن الوزير شدد على قيام رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل في الشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات لتظل وزارة الإنتاج الحربي رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري فى مصر إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

 كما شدد  الوزير على وجوب إلتزام الجميع بإتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضرورة التصدي لأي محاولات للتعدي على الحقوق القانونية للجهات التابعة.

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