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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. انطلاق مهرجان "العسل والمنتجات الزراعية" بمنطقة تبوك اليوم

العسل
العسل

ينطلق بمنطقة تبوك السعودية، اليوم الأحد،  مهرجان العسل والمنتجات الزراعية، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وأكثر من 24 مزارعًا ونحالًا, ويستمر لمدة خمسة أيام .

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح مدير الفرع بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن المهرجان سيتضمن العديد من الأجنحة والمعارض وركنًا إرشاديًا وتوعويًا مصاحبًا لفعاليات المهرجان طوال أيام إقامته.

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بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع, مبينا أن هدف المهرجان فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة والمناطق الأخرى.

وثمن الدعم غير المحدود من قبل أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين والنحالين وكذلك توجيهات ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه ودعمهما واهتمامهما بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.

السعودية السعودية اليوم النحالين المنتجات الزراعية منطقة تبوك وزارة البيئة والمياه وكالة أنباء السعودية

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