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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعادل 50 كوريا شمالية.. نتنياهو يحذر واشنطن قبل تغيير إيران التاريخ

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

حذّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية من جعل إيران قادرة على تهديد كل مدينة في الولايات المتحدة بالابتزاز النووي.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو مع وفد من الكونجرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مايكل تيرنر، في القدس.

ورداً على سؤال حول إيران، قال نتنياهو لوفد الكونجرس: "إيران هي 50 من كوريا الشمالية. إنها ليست مجرد حي، مثل الأسرة التي تحكم كوريا الشمالية".

وأضاف: "هذه قوة أيديولوجية تنظر إلينا، إسرائيل، كشيطان صغير، وتنظر إليكم على أنكم الشيطان العظيم".

وشددعلى أن جعل إيران قادرة على تهديد كل مدينة في الولايات المتحدة بالابتزاز النووي هو بمثابة تغيير التاريخ.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، قد هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه إذا لم يتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة، فسوف يقوم هو بدعوته.

وجاء ذلك أثناء زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى إسرائيل، الأحد، على رأس وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي.

وخلال مقابلة مع صحيفة  "إسرائيل هيوم"، قال مكارثي: "إذا لم تحدث زيارة البيت الأبيض، فسوف أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي للحضور والاجتماع مع مجلس النواب، إنه صديق عزيز كرئيس وزراء لدولة تربطنا بها أوثق علاقاتنا".

وعند سؤاله عن المدة التي سينتظرها نتنياهو لتلقي الدعوة من البيت الأبيض، أضاف مكارثي: "أعتقد أن الأمر طال جدًا حتى الآن، يجب أن يدعوه قريبًا".

الابتزاز النووي الاحتلال الاسرائيلي الكونجرس الأمريكي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

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